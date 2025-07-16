Курс долара знизився, євро різко подешевшав

Прогноз курсу

НБУ тримає курс відносно стабільним уже близько року. НБУ почав боротьбу з інфляцією наприкінці липня 2024 року, припинивши девальвацію гривні. За цей час він підняв облікову ставку 13,0% до 15,5% річних. Інфляція в червні впала до 14,3% через високу базу порівняння минулого року.

Центробанк оголосить рішення щодо облікової ставки 24 липня. Очікується, що ставка буде збережена на поточному рівні.

Аналітики вважають, що курс близько 41,80 є комфортним для НБУ і найближчим часом він суттєво не зміниться.

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