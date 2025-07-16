Курс доллара снизился, евро резко подешевел

Прогноз курса

НБУ держит курс относительно стабильным уже около года. НБУ начал борьбу с инфляцией в конце июля 2024 года, прекратив девальвацию гривны. За это время он поднял учетную ставку 13,0% до 15,5% годовых. Инфляция в июне упала до 14,3% из-за высокой базы сравнения прошлого года.

Центробанк объявит решение по учетной ставке 24 июля. Ожидается, что ставка будет сохранена на текущем уровне.

Аналитики считают, что курс около 41,80 является комфортным для НБУ и в ближайшее время он существенно не изменится.

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