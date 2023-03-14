Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 14 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 березня 2023 року, курс долара у продажу впав 5 копійок до 38,70 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 41,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 14 березня становить 39,1046 грн за євро (+0,3620 грн.).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, минулого тижня НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з початку року до 278 млн доларів.

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