Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 15 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 15 лютого становить 39,3405 грн. за євро (+0,2432 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, згідно з Індексом Біг-Маку, у січні 2023 року курс гривні з купівельної спроможності має бути на рівні 17,16 грн/долар.

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