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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 15 лютого

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Україна, Середа 15 лютого 2023 11:47
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 15 лютого Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,45 грн (39,55 – 14 лютого)
  • продаж – 40,10 грн (40,15 – 14 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,90 грн (41,95 – 14 лютого),
  • продаж – 42,80 грн (42,90 – 14 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 14 лютого),
  • продаж – 9,15 грн (9,15 – 14 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 15 лютого становить 39,3405 грн. за євро (+0,2432 грн).

Нагадаємо, згідно з Індексом Біг-Маку, у січні 2023 року курс гривні з купівельної спроможності має бути на рівні 17,16 грн/долар.

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