Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 15 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 42,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,45 грн (39,55 - 14 февраля)

продажа - 40,10 грн (40,15 - 14 февраля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 41,90 грн (41,95 - 14 февраля),

продажа - 42,80 грн (42,90 - 14 февраля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 9,00 грн (9,00 - 14 февраля),

продажа - 9,15 грн (9,15 - 14 февраля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 15 февраля составляет 39,3405 гривен за евро (+0,2432 грн).