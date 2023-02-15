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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 15 февраля

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Украина, Среда 15 февраля 2023 11:47
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 15 февраля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 42,80 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,45 грн (39,55 - 14 февраля)
  • продажа - 40,10 грн (40,15 - 14 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,90 грн (41,95 - 14 февраля),
  • продажа - 42,80 грн (42,90 - 14 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 14 февраля),
  • продажа - 9,15 грн (9,15 - 14 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 15 февраля составляет 39,3405 гривен за евро (+0,2432 грн).

Напомним, согласно Индексу Биг-Мака, в январе 2023 года курс гривны по покупательной способности должен быть на уровне 17,16 грн/доллар.

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