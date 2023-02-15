Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 15 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 15 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 42,80 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,45 грн (39,55 - 14 февраля)
- продажа - 40,10 грн (40,15 - 14 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,90 грн (41,95 - 14 февраля),
- продажа - 42,80 грн (42,90 - 14 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 9,00 грн (9,00 - 14 февраля),
- продажа - 9,15 грн (9,15 - 14 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 15 февраля составляет 39,3405 гривен за евро (+0,2432 грн).
Напомним, согласно Индексу Биг-Мака, в январе 2023 года курс гривны по покупательной способности должен быть на уровне 17,16 грн/доллар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.