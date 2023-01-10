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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 10 січня

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 11:07
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 10 січня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,65 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 42,90 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,00 грн (40,00 – 9 січня)
  • продаж – 40,65 грн (40,70 – 9 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,90 грн (41,80 – 9 січня),
  • продаж – 42,90 грн (42,80 – 9 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,90 грн (8,80 – 9 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 9 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 10 січня становить 39,0827 грн за євро (+0,7094 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 10 січня

Нагадаємо, за даними НБУ, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% - до 40,19 грн/долар.

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