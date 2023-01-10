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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 10 января

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Украина, Вторник 10 января 2023 11:07
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 10 января Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (40,00 - 9 января)
  • продажа - 40,65 грн (40,70 - 9 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,90 грн (41,80 - 9 января),
  • продажа - 42,90 грн (42,80 - 9 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,90 грн (8,80 - 9 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 9 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 10 января составляет 39,0827 гривен за евро (+0,7094 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 10 января

Напомним, по данным НБУ, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 грн/доллар.

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