Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 6 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,75 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 6 січня становить 38,7773 грн за євро (-0,0128 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, за даними НБУ, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% до 40,19 грн/долар.

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