UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 28 грудня

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 42,45 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,80 грн (39,95 – 27 грудня)
  • продаж – 40,60 грн (40,60 – 27 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,40 грн (41,65 – 27 грудня),
  • продаж – 42,45 грн (42,60 – 27 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,60 грн (8,60 – 27 грудня),
  • продаж – 9,10 грн (9,10 – 27 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 28 грудня становить 38,8852 гривень за євро (+0,0420 грн).

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ