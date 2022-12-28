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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 28 грудня

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Україна, Середа 28 грудня 2022 12:05
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 28 грудня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 42,45 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,80 грн (39,95 – 27 грудня)
  • продаж – 40,60 грн (40,60 – 27 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,40 грн (41,65 – 27 грудня),
  • продаж – 42,45 грн (42,60 – 27 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,60 грн (8,60 – 27 грудня),
  • продаж – 9,10 грн (9,10 – 27 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 28 грудня становить 38,8852 гривень за євро (+0,0420 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 28 грудня

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

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