Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 28 грудня
В обмінних пунктах України сьогодні, 28 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 42,45 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,80 грн (39,95 – 27 грудня)
- продаж – 40,60 грн (40,60 – 27 грудня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,40 грн (41,65 – 27 грудня),
- продаж – 42,45 грн (42,60 – 27 грудня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,60 грн (8,60 – 27 грудня),
- продаж – 9,10 грн (9,10 – 27 грудня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 28 грудня становить 38,8852 гривень за євро (+0,0420 грн).
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту.
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