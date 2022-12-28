Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 28 декабря
В обменных пунктах Украины сегодня, 28 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 42,45 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,80 грн (39,95 - 27 декабря)
- продажа - 40,60 грн (40,60 - 27 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,40 грн (41,65 - 27 декабря),
- продажа - 42,45 грн (42,60 - 27 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,60 грн (8,60 - 27 декабря),
- продажа - 9,10 грн (9,10 - 27 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 декабря составляет 38,8852 гривен за евро (+0,0420 грн).
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.