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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 28 декабря

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Украина, Среда 28 декабря 2022 12:05
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 28 декабря Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 42,45 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,80 грн (39,95 - 27 декабря)
  • продажа - 40,60 грн (40,60 - 27 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,40 грн (41,65 - 27 декабря),
  • продажа - 42,45 грн (42,60 - 27 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,60 грн (8,60 - 27 декабря),
  • продажа - 9,10 грн (9,10 - 27 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 28 декабря составляет 38,8852 гривен за евро (+0,0420 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 28 декабря

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

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