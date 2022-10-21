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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні на 21 жовтня

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Україна, П'ятниця 21 жовтня 2022 12:47
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні на 21 жовтня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 39,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,90 грн (39,95 – 20 жовтня)
  • продаж – 40,70 грн (40,75 – 20 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,30 грн (38,30 – 20 жовтня),
  • продаж – 39,40 грн (39,55 – 20 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 20 жовтня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 20 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 21 жовтня становить 35,8866 грн за євро (+0,1243 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні на 21 жовтня

Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.

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