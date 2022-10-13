Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 13 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 41,00 гривень за долар. Курс євро впав на 25 копійок до 39,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,00 грн (40,15 – 12 жовтня)

продаж – 41,00 грн (41,15 – 12 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,30 грн (38,50 – 12 жовтня),

продаж – 39,55 грн (39,80 – 12 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,05 грн (8,05 – 12 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 12 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 13 жовтня становить 35,5026 гривень за євро (-0,0439 грн).