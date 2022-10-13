Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 13 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 13 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 41,00 гривень за долар. Курс євро впав на 25 копійок до 39,55 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 40,00 грн (40,15 – 12 жовтня)
- продаж – 41,00 грн (41,15 – 12 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,30 грн (38,50 – 12 жовтня),
- продаж – 39,55 грн (39,80 – 12 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,05 грн (8,05 – 12 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 12 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 13 жовтня становить 35,5026 гривень за євро (-0,0439 грн).
У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом. Новопризначений голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар адекватним ситуації.
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