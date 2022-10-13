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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 13 октября

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Украина, Четверг 13 октября 2022 12:20
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 13 октября Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 41,00 гривен за доллар. Курс евро упал на 25 копеек до 39,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,00 грн (40,15 - 12 октября)
  • продажа - 41,00 грн (41,15 - 12 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,30 грн (38,50 - 12 октября),
  • продажа - 39,55 грн (39,80 - 12 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 12 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 12 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 13 октября составляет 35,5026 гривен за евро (-0,0439 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 13 октября

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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