Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 5 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 40,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 5 жовтня становить 36,1682 грн. за євро (+0,4608 грн).

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення. Його звільнення з цієї посади ніяк не вплинуло на ринковий курс долара до гривні, який падає вже кілька днів поспіль.

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