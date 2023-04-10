Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 10 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,90 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 квітня становить 39,9146 грн за євро.
Нагадаємо, ситуація на безготівковому валютному ринку покращала. НБУ скоротив продаж доларів із резервів у 2,7 разу до 125 млн доларів.
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