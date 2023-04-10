Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 10 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,90 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 10 апреля составляет 39,9146 гривен за евро.
Напомним, ситуация на безналичном валютном рынке улучшилась. НБУ сократил продажу долларов из резервов в 2,7 раза до 125 млн долларов.
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