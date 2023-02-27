Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 27 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 39,85 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 41,95 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 лютого становить 38,6402 грн за євро (-0,1829 грн).
Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку покращилася. НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.