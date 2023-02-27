Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 27 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 39,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 февраля составляет 38,6402 гривен за евро (-0,1829 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке улучшилась. НБУ сократил продажу долларов до минимума с начала года.

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