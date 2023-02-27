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Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 27 февраля

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 11:32
Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 27 февраля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 39,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,20 грн (39,30 - 24 февраля)
  • продажа - 39,85 грн (39,90 - 24 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,05 грн (41,20 - 24 февраля),
  • продажа - 41,95 грн (42,10 - 24 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,70 грн (8,80 - 24 февраля),
  • продажа - 9,00 грн (9,05 - 24 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 февраля составляет 38,6402 гривен за евро (-0,1829 грн).

Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 27 февраля

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке улучшилась. НБУ сократил продажу долларов до минимума с начала года.

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