Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 27 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 27 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 39,85 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,95 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,20 грн (39,30 - 24 февраля)
- продажа - 39,85 грн (39,90 - 24 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,05 грн (41,20 - 24 февраля),
- продажа - 41,95 грн (42,10 - 24 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,70 грн (8,80 - 24 февраля),
- продажа - 9,00 грн (9,05 - 24 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 февраля составляет 38,6402 гривен за евро (-0,1829 грн).
Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке улучшилась. НБУ сократил продажу долларов до минимума с начала года.
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