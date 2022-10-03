Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 3 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 41,80 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,65 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 3 жовтня становить 35,6361 грн. за євро (+0,0750 грн.).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, за даними НБУ, причинами зростання курсу долара у вересні були нестача готівкової валюти в банках, купівля доларів аграріями та психологічний ефект від оголошеної на території Росії мобілізації.

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