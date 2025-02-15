Курс долара змінить траєкторію: банкір розповів про цікаву ситуацію на ринку

Наступного тижня (17-23 лютого) ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно спокійною та досить прогнозованою. Варто очікувати, що офіційний курс коливатиметься в коридорі 41,8-42,2 грн/долар.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
"Цікавинкою ринку стане зменшення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку майже до нуля з проєкцією до того, що готівкові курси невдовзі можуть бути навіть нижчими за міжбанківські", - сказав він.
На його думку, це стане свідченням не лише курсової стабільності, а й балансу між попитом і пропозицією, викликану позитивними економічними обставинами.
"Звісно регулятор пильнуватиме за ринком: в разі навіть натяків на якісь негативні прояви, він вживатиме ефективних заходів з курсового врівноваження (насамперед мова йде про валютні інтервенції). Крім цього, дія режиму керованої гнучкості фактично гарантує, що ринку не загрожуватимуть різкі зміни - жодних швидкісних злетів чи падінь", - сказав Лєсовий.
Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:
"Економічні чинники не спричинять сум’яття на ринку. Водночас певне занепокоєння можуть виникати на готівковому ринку через, приміром, мляву зовнішньополітичну кон’юнктуру щодо підтримки України та завершення війни, або ж через інформаційний щоденний хаос. Проте навряд чи це позначиться на активності громадян, насамперед на готівковому ринку", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, минулого тижня Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні на 14 копійок - з 41,48 до 41,62. Курс зростав на початку тижня та піднявся до 41,79 грн/долар але у другій половині трохи знизився. Готівковий курс відрізнявся від офіційного на 20-30 копійок.