Курс доллара изменит траекторию: банкир рассказал об интересной ситуации на рынке

"Изюминкой рынка станет уменьшение разницы между курсами межбанка и наличного рынка почти до нуля с проекцией к тому, что наличные курсы вскоре могут быть даже ниже межбанковских", - сказал он.

По его мнению, это станет свидетельством не только курсовой стабильности, но и баланса между спросом и предложением, вызванную положительными экономическими обстоятельствами.

"Конечно регулятор будет следить за рынком: в случае даже намеков на какие-то негативные проявления, он будет принимать эффективные меры по курсовому уравновешиванию (прежде всего речь идет о валютных интервенциях). Кроме этого, действие режима управляемой гибкости фактически гарантирует, что рынку не будут угрожать резкие изменения - никаких скоростных взлетов или падений", - сказал Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,8-42,2 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42,3 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Экономические факторы не вызовут сумятицы на рынке. В то же время определенное беспокойство могут возникать на наличном рынке из-за, например, вялой внешнеполитической конъюнктуры по поддержке Украины и завершения войны, или же из-за информационного ежедневного хаоса. Однако вряд ли это скажется на активности граждан, прежде всего на наличном рынке", - констатировал Лесовой.