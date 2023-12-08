Курс долара залежить від рішень НБУ: якою може бути вартість валюти наступного року

Як зазначається в огляді, після рішення НБУ про перехід до керованої гнучкості валютного курсу на початку жовтня, курс грн/долар очікувано залишався стабільним. НБУ контролює ситуацію на валютному ринку, суттєво обмежуючи коливання курсу за рахунок інтервенцій.

Водночас незначне скорочення резервів НБУ в останні місяці до 38,8 млрд доларів, викликане плановим зменшенням обсягів міжнародного фінансування, не створює загрози для курсової стабільності, адже станом на кінець листопада резерви НБУ були на 36% вище, ніж на початку року, та достатніми для фінансування більше п’яти місяців імпорту, вважають у Dragon Capital.

За умови отримання достатніх обсягів міжнародної фінансової підтримки, аналітики очікують, що резерви НБУ продовжать поступово зростати, і досягнуть 45 млрд доларів на кінець 2024 року.

Яка зазначають експерти, НБУ планує з часом збільшувати діапазон коливань курсу гривні та забезпечувати відповідність загальної динаміки курсу макроекономічним умовам.

"Проте, зважаючи на крихкість макроекономічної та фінансової стабільності під час війни, ми вважаємо, що Нацбанк буде реалізовувати цей план дуже поступово, і зберігаємо наш валютний прогноз на 2024 рік, очікуючи курс гривні до долара на рівні 37,3 в середньому за рік та 39,0 на кінець року", - йдеться в огляді.

Плани НБУ

Національний банк України допускає більш значні зміни курсу гривні щодо долара. Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, курс залежатиме від ситуації в економіці та міжнародних резервів.

За його словами, Нацбанк поступово збільшуватиме амплітуду курсових коливань і посилюватиме роль обмінного курсу як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків.

Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують на курс долара протягом наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долар або вище. Станом на 8 грудня курс становить 36,70 грн/долар на міжбанку та 37,40 грн/долар на готівковому ринку.