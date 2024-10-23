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Курс долара впав після дводенного зростання

Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2739 грн за 1 долар (-0,0574 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,4355 гривень за 1 євро (-0,2726 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився – 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише 2028 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2024 рік – 41,0 грн/долар (прогноз за квітень – 41,0 грн/долар)
  • 2025 рік – 45,0 грн/долар (прогноз за квітень – 45,8 грн/долар)
  • 2025 рік – 46,8 грн/долар (прогноз за квітень – 48,6 грн/долар).

 

 

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