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Курс доллара упал после двухдневного роста

Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2739 гривен за 1 доллар (-0,0574 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,4355 гривен за 1 евро (-0,2726 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен.

Прогноз курса

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2028 году.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2024 год - 41,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 41,0 грн/доллар)
  • 2025 год - 45,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 45,8 грн/доллар)
  • 2025 год - 46,8 грн/доллар (прогноз за апрель - 48,6 грн/доллар).

 

 

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