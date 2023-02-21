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Курс долара впав нижче 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 21 лютого

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 11:47
Курс долара впав нижче 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 21 лютого Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 39,95 гривень за долар. Курс євро не змінився - 42,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,35 грн (39,40 – 20 лютого)
  • продаж – 39,95 грн (40,05 – 20 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,65 грн (41,65 – 20 лютого),
  • продаж – 42,50 грн (42,50 – 20 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (8,80 – 20 лютого),
  • продаж – 9,05 грн (9,05 – 20 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 21 лютого становить 39,0242 грн за євро (+0,1865 грн).

Курс долара впав нижче 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 21 лютого

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив , що ракетний обстріл цивільної інфраструктури з боку Росії впливав на курс гривні по відношенню до долара тільки в жовтні. Потім курс залишався стабільним.

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