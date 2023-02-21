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Курс доллара упал ниже 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 21 февраля

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 11:47
Курс доллара упал ниже 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 21 февраля Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 39,95 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 42,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,35 грн (39,40 - 20 февраля)
  • продажа - 39,95 грн (40,05 - 20 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,65 грн (41,65 - 20 февраля),
  • продажа - 42,50 грн (42,50 - 20 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,80 грн (8,80 - 20 февраля),
  • продажа - 9,05 грн (9,05 - 20 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 21 февраля составляет 39,0242 гривен за евро (+0,1865 грн).

Курс доллара упал ниже 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 21 февраля

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны России влияли на курс гривны по отношению к доллару только в октябре. Затем курс оставался стабильным.

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