Курс доллара упал ниже 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 21 февраля

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 39,95 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 42,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 21 февраля составляет 39,0242 гривен за евро (+0,1865 грн).

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны России влияли на курс гривны по отношению к доллару только в октябре. Затем курс оставался стабильным.

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