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Курс долара впав до мінімуму з кінця минулого року

Україна, Четвер 23 січня 2025 15:41
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Курс долара впав до мінімуму з кінця минулого року Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) вперше з початку 2025 року опустив курс долара до гривні нижче 42 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9751 гривень за 1 долар (-0,1336 грн).

Нижчим курс був тільки 30 грудня 2024 року - 41,9403 грн/долар.

Курс долара впав до мінімуму з кінця минулого року

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6709 гривень за 1 євро (-0,2026 грн).

Курс долара впав до мінімуму з кінця минулого року

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,97-42,00 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара впав до мінімуму з кінця минулого року

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,40 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на початку січня 2025 року долар дорожчав через сезонний фактор нестачі валюти. Зниження курсу долара останніми днями спричинене збільшенням пропозиції на ринку та діями НБУ.

За його словами, пропозиція валюти зростає, але НБУ залишиться активним учасником валютного ринку.

"Наше завдання залишається незмінним - згладжувати надмірні коливання. Але важливо - гривня коливатиметься в обидва боки, не загрожуючи нашій меті інфляції 5%", - сказав Гелетій.

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