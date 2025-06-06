Курс долара впав до мінімуму за 1,5 місяця

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку змінилися за останні два місяці.

Чистий попит на валюту з боку населення знизився (до близько 0,2 млрд доларів у квітні і травні порівняно з 1,5 млрд доларів у січні) завдяки збільшенню інтересу до гривневих інструментів і помірним двостороннім коливанням обмінного курсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.