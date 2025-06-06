Курс доллара упал до минимума за 1,5 месяца

Официальный курс на 9 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4018 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн).

Курс опустился до минимума с 22 апреля (41,3785 грн/доллар).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,2726 гривен за 1 евро (-0,1047 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,39-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,65 гривен.