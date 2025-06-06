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Курс доллара упал до минимума за 1,5 месяца

Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4018 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн).

Курс опустился до минимума с 22 апреля (41,3785 грн/доллар).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,2726 гривен за 1 евро (-0,1047 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,39-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,65 гривен.

 

Ситуация на рынке

Как заявили в НБУ, ситуация на валютном рынке изменились за последние два месяца.

Чистый спрос на валюту со стороны населения снизился (до около 0,2 млрд долларов в апреле и мае по сравнению с 1,5 млрд долларов в январе) благодаря увеличению интереса к гривневым инструментам и умеренным двусторонним колебаниям обменного курса.

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