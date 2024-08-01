Курс долара відновив зростання

Офіційний курс на 2 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,139 грн за 1 долар (+0,1327 грн).

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Курс євро становитиме 44,4013 гривень за 1 євро (-0,0003 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,16-41,18 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,45 гривні.

Прогноз курсу

Експерти, опитані РБК-Україна, вважають, що з високою ймовірністю в серпні не варто очікувати на різкі зміни курсу долара.

Торги на міжбанківському валютному ринку проходитимуть у діапазоні 40,70-41,90 грн/долар, прогнозує керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль. Саме від цих значень відштовхуватиметься курс на готівковому ринку.