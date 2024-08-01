Курс доллара возобновил рост

Официальный курс на 2 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,139 гривен за 1 доллар (+0,1327грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,4013 гривен за 1 евро (-0,0003 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,16-41,18 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,45 гривен.

Прогноз курса

Эксперты, опрошенные РБК-Украина, считают, что с высокой вероятностью в августе не стоит ожидать резких изменений курса доллара.

Торги на межбанковском валютном рынке будут проходить в диапазоне 40,70-41,90 грн/доллар, прогнозирует руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль. Именно от этих значений будет отталкиваться курс на наличном рынке.