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Курс долара в Україні будуть оновлювати щодня: коли чекати перших змін

Фото: Курс долара з 3 жовтня оновлюватиметься щодня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк відсьогодні перейшов від фіксованого курсу гривні до долара до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. НБУ встановить офіційний курс на 4 жовтня з урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію НБУ, озвучену на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Перші дані НБУ оприлюднить близько 12:30 - це так званий індикативний курс щодо інформації про хід торгів на міжбанку.

Потім після 15.30 НБУ опублікує офіційний курс. Однак він не суттєво відрізнятиметься від чинного сьогодні фіксованого 36,57 грн/долар.

Як визначатиметься курс

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, перехід до більш гнучкого курсу гривні до долара з 3 жовтня не означає, що він визначатиметься ринком, як було до війни. За його словами, НБУ не відпускає курс у вільне плавання. "НБУ буде присутній, буде присутній потужно, щоб згладжувати надмірні коливання", - сказав він.

Таким чином, істотних змін на курс сьогодні чекати не варто. Відсьогодні банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діяло з початку війни. Однак присутність на ринку НБУ призведе до того, що курс буде близьким до того, який був зафіксований з липня минулого року (36,57 грн/долар).

Голова НБУ Андрій Пишний також пояснив, це рішення стосується лише бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанку. За його словами, населення давно живе в режимі гнучкого курсу.

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ готовий впливати на готівковий ринок після введення режиму гнучкості обмінного курсу.

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

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