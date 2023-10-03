Курс долара в Україні будуть оновлювати щодня: коли чекати перших змін

Перші дані НБУ оприлюднить близько 12:30 - це так званий індикативний курс щодо інформації про хід торгів на міжбанку.

Потім після 15.30 НБУ опублікує офіційний курс. Однак він не суттєво відрізнятиметься від чинного сьогодні фіксованого 36,57 грн/долар.

Як визначатиметься курс

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, перехід до більш гнучкого курсу гривні до долара з 3 жовтня не означає, що він визначатиметься ринком, як було до війни. За його словами, НБУ не відпускає курс у вільне плавання. "НБУ буде присутній, буде присутній потужно, щоб згладжувати надмірні коливання", - сказав він.

Таким чином, істотних змін на курс сьогодні чекати не варто. Відсьогодні банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діяло з початку війни. Однак присутність на ринку НБУ призведе до того, що курс буде близьким до того, який був зафіксований з липня минулого року (36,57 грн/долар).

Голова НБУ Андрій Пишний також пояснив, це рішення стосується лише бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанку. За його словами, населення давно живе в режимі гнучкого курсу.

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, НБУ готовий впливати на готівковий ринок після введення режиму гнучкості обмінного курсу.