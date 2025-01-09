Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна

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Редакція РБК-Україна звернулась до низки інвестиційних компаній, банків, відомих інвестбанкірів та аналітиків з проханням спрогнозувати основні макроекономічні показники України на 2025 рік.

Прогноз включає наступні індикатори: реальний ВВП, номінальний ВВП, споживча інфляція (середня за рік і на кінець року), курс гривні до долара США (середній за рік і на кінець року), дефіцит державного бюджету, державний борг, стан поточного рахунку, облікова ставка НБУ, золотовалютні резерви НБУ.

Ризики, які залишаються з нами

Головним ризиком, який залишатиметься з нами протягом найближчого року і впливатиме на всі сфери життя, буде війна. Через війну зберігаються ризики втрати людей, територій, виробництв та пов’язаного з цим зменшення економічного потенціалу. Швидкість повернення економіки до нормальних умов залежатиме від характеру і тривалості війни.

Серед інших ризиків, пов’язаних з війною, – виникнення додаткових бюджетних потреб, можливе додаткове підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, поглиблення міграції та збільшення дефіциту робітників на ринку праці. Такий прогноз наприкінці минулого року озвучив голова Національного банку Андрій Пишний.

Попри те, на його думку, можливі й позитивні сценарії подій, пов’язані, зокрема, з пришвидшенням євроінтеграційних процесів.

І хоча суттєва невизначеність у багатьох сферах життя залишається, та все ж порівняно з періодом початку великої війни ця невизначеність значно зменшилась. Так, зазначає очільник НБУ, банки та платежі безперебійно працюють, енергетики вкотре демонструють, що можуть робити дива, піднімаючи енергосистему, а бізнес та населення – надзвичайну здатність до адаптації.

На цьому тлі гривня продовжує виконувати роль повноцінної грошової одиниці, залишаючись мірою вартості, засобом платежів та заощаджень. Ризики надходження міжнародного фінансування відчутно зменшилися. А центробанк перейшов до гнучкого таргетування інфляції.

І все ж таки, публічно застерігає екс-голова ради НБУ, завідувач кафедри КНЕУ ім. Гетьмана Богдан Данилишин, зниження обсягів та порушення ритмічності міжнародної підтримки України через політичні процеси в країнах-партнерах можуть заподіяти суттєву шкоду фінансовій стабільності та обороноздатності України. А потенційно можливе відновлення блокади вантажних перевезень на західному кордоні та обмеження морських транспортних шляхів негативно впливатиме на зовнішньоторговельний баланс, що генеруватиме ризики для валютної стабільності.

Про можливі ризики для України в 2025 році йдеться, зокрема, в грудневому Меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Зокрема, безпекові ризики можуть зберігатися довше, ніж очікується. А це чинитиме тиск на державний бюджет та призведе до виникнення додаткових потреб у фінансуванні. Триваліша або інтенсивніша війна негативно вплине на настрої компаній та домогосподарств, а також на курсові та інфляційні очікування, перешкоджатиме поверненню мігрантів, поглибить диспропорції на ринку праці, затримає приватні інвестиції. І все це негативно впливатиме на економічне зростання.

Можуть суттєво перерватися експортні транзитні маршрути, може бути завдано подальшої масштабної шкоди енергетичній інфраструктурі, або можуть повторитися перебої в ланцюгах поставок, що вплине на виробничі витрати та прибутковість підприємств.

"Хоча короткострокові ризики щодо зовнішнього фінансування зменшилися після нещодавніх виплат та підписання угоди про фінансування ERA (гранти для України на 50 млрд доларів за рахунок майбутніх доходів від арештованих активів центробанку РФ – ред.), дефіцит або затримки фінансування можуть повторитися, посилюючи фінансові обмеження та вимагаючи складних компромісів у політиці. Більше того, у разі матеріалізації таких ризиків може бути важко мобілізувати необхідні додаткові обсяги внутрішнього фінансування", – йдеться у Меморандумі про співробітництво з МВФ.

Про можливі ризики для української економіки попереджають також аналітики інвесткомпанії Dragon Capital. Ключові ризики пов’язані, зокрема з більш суттєвим пошкодженням критичної інфраструктури: генеруючих і розподільчих електроенергетичних потужностей, газових активів, портів Чорного моря.

"Також просування російської армії в Донецькій області ставить під загрозу роботу ключового активу по видобуванню коксівного вугілля. Проте ми оцінюємо, що потенційна втрата цих виробничих потужностей матиме обмежений негативний вплив на економіку", – запевняють в Dragon Capital.

Інші, менш суттєві, ризики пов’язані з погодними умовами, які впливатимуть на дефіцит електроенергії та врожаї сільськогосподарських культур; коливаннями курсу пари долар/євро, оскільки українська економіка поступово переорієнтовується на євро; та динамікою цін на основних товарних ринках ЄС та світу (зернові, руда, метали, нафта, газ та електроенергія).

Але не все так погано, як може здатися. Попри подібні перестороги, опитані РБК-Україна експерти стримано оптимістичні в оцінках економічних перспектив України протягом найближчого року.

На думку аналітиків інвесткомпанії ICU, протягом більшої частини 2025 року українська економіка буде функціонувати в тих безпекових умовах, що склалися на сьогодні.

"На щастя, фінансової допомоги, яку зобов’язалися надати наші партнери у 2025 році, буде повністю достатньо, щоб гарантувати макроекономічну стабільність і щоб бізнес та населення не мали справи зі значними економічними викликами", – говорить в коментарі для РБК-Україна керівник підрозділу макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

Аналітики Dragon Capital зазначають: оскільки результати президентських виборів в США можуть суттєво вплинути на геополітичну розстановку сил, зростає вірогідність сценарію, за яким інтенсивність бойових дій в Україні суттєво знизиться або припиниться, принаймні тимчасово.

"З метою моделювання розвитку економіки за такого сценарію ми припускаємо, що бойові дії призупиняться на початку 2025 року. Проте без формального підписання мирової угоди ризик повторної ескалації залишатиметься високим", – йдеться в прогнозі компанії.

За таких припущень Україна зможе скоротити чисельність сил оборони та військові витрати, проте про повернення до довоєнних показників не йдеться, адже країна буде змушена підтримувати високу бойову готовність і акумулювати зброю на випадок повторної ескалації.

"Спираючись на досвід інших країн, які функціонують в умовах загрози військового вторгнення, таких як Ізраїль та Тайвань, ми оцінюємо, що чисельність сил оборони може знизитись приблизно до 700 тис осіб, або 2,2% від наявного населення. А видатки на оборону – скоротитись майже в два рази порівняно з базовим сценарієм", – прогнозують в Dragon Capital. Водночас завдяки пакету ERA уряд не матиме суттєвих фінансових обмежень і зможе збільшити невійськові видатки, зокрема соціальні і капітальні.

Як виглядатиме економіка України

Як можуть виглядати в 2025 році основні параметри української економіки – реальний та номінальний ВВП, курс гривні та споживча інфляція – можна побачити в інфографіці нижче.

В Міністерстві фінансів України очікують, що 2025 року економіка країни продовжить відновлюватися, незважаючи на те, що війна з Росією триває довше, ніж багато хто прогнозував. Проте економічний ріст супроводжуватиметься відносно суттєвою інфляцією. Це станеться, зокрема, через ріст витрат бізнесу на робочу силу та зростання вартості енергоресурсів, а також девальвацію гривні.

Подальша стабілізація ситуації в енергетичному секторі, більші врожаї та стимулююча податкова політика держави підтримуватимуть зростання у 2025 році, яке очікується на рівні 2,5-3,5%. Очікується, що інфляція сповільниться до 7,5% на кінець 2025-го після прискорення в першій половині року, зумовленого передусім ефектом бази порівняння.

У 2025 році дефіцит поточного рахунку збільшиться до 29,3 млрд доларів через подальше скорочення грантового фінансування, високі потреби в імпорті та нижчий врожай зернових у 2024 році. Прогнозується, що за рахунок значного фінансування від міжнародних партнерів резерви НБУ сягнуть 43,3 млрд доларів на кінець 2025 року. Відповідні прогнози уряд прописав в Меморандумі з МВФ.

Національний банк України в грудневому Звіті про фінансову стабільність констатує: економіка України стійко зростає в надскладних умовах. Водночас значні дефіцити бюджету, поточного рахунку платіжного балансу та, відповідно, іноземної валюти на ринку зберігаються. Потреби України в коштах забезпечує значна міжнародна підтримка, достатні обсяги якої підтверджені і на 2025 рік. В 2025 році економіка України продовжить свій ріст. Економічному зростанню сприятимуть значні державні капітальні видатки, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, та нарощення експорту з огляду на стабільну роботу морських портів і розширення виробництва в металургії та добувній промисловості.

НБУ прогнозує, що, попри всі виклики, зростання реального ВВП у 2025 році пришвидшиться до 4,3%. Його забезпечить відбудова енергетичної інфраструктури. Сприятимуть зростанню також збереження значних бюджетних стимулів, стійкий внутрішній і зовнішній попит, а також ліпші погодні умови.

Міжнародна допомога забезпечить запас міцності на весь 2025 рік, прогнозують в НБУ. Наступного року, за оцінками Міністерства фінансів України, дефіцит бюджету зменшиться з 23% ВВП (у 2024-му) – до 19% ВВП. Уряд майже повністю фінансуватиме його коштами міжнародної допомоги: у 2025 році очікується надходження понад 38 млрд доларів від партнерів.

Зростання дефіциту поточного рахунку триватиме в 2025 році, прогнозують в НБУ. Стабільна робота морського коридору послабила логістичні обмеження та сприяла нарощенню експорту. Однак через тривалу війну експортний потенціал зростає дуже повільно. Водночас попит на імпорт стійкий і надалі зростатиме, зокрема на товари військового призначення та енергетичне обладнання. Ці чинники визначатимуть розширення дефіциту торгівлі з 35 млрд доларів у 2024 році до 38 млрд доларів у 2025-му. Додатковий відплив коштів спричинятимуть уже вжиті заходи валютної лібералізації, зокрема дозвіл на часткову виплату дивідендів.

Достатній запас міжнародних резервів збережеться, незважаючи на значні інтервенції НБУ. Надходження міжнародної допомоги дає змогу підтримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри збільшення попиту на валюту.

Поточне пришвидшення інфляції буде нетривалим, прогнозують в НБУ. Найпевніше, інфляція залишатиметься на двознаковому рівні в першому півріччі 2025 року. Інфляційний тиск від здорожчання продовольчих товарів очікувано послабиться після надходження на ринок продукції нового врожаю. Зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, стійкість енергетичного сектору та очікуване зниження цін на енергоресурси на світовому ринку. Натомість надалі тиснутиме на ціни зростання виробничих витрат, передусім на оплату праці внаслідок підвищення зарплат та дефіциту кадрів. До цілі 5%, за прогнозом НБУ, інфляція повернеться лише у 2026 році.

Аналітики інвесткомпанії ICU констатують: попри численні перешкоди, пов’язані, зокрема, з безпековою ситуацією, економічне відновлення в країні триває. Ключовим фактором залишається внутрішнє приватне споживання, що підживлюється зростанням доходів населення. Жорстка конкуренція за працівників змушує роботодавців підвищувати зарплати. Експорт також суттєво сприяє пожвавленню економіки завдяки безперебійному функціонуванню чорноморського коридору (цей морський коридор замінив так званий зерновий коридор, який Росія односторонньо припинила всередині 2023 року). Водночас роль урядових витрат у підтриманні економічного зростання мінімальна через скорочення дефіциту бюджету.

Умови роботи економіки у 2025 році не відрізнятимуться суттєво від умов у 2024 році.

"Додатково ми вбачаємо певні нові перешкоди. По-перше, уряд і надалі буде скорочувати дефіцит державного бюджету. Це обмежить споживання державного сектору та трансферти населенню наступного року", – прогнозують в ICU.

Темпи зростання приватного споживання домогосподарств також дещо знизяться через повільніше зростання доходів. Хоча конкуренція за робочу силу підживлюватиме зарплати в приватному секторі, у державному секторі зростання зарплат суттєво сповільниться через незмінний рівень мінімальної зарплати порівняно з 2024 роком. Підвищення військового збору з 1,5% до 5% також обмежить зростання доходів домогосподарств.

Що стосується експорту, то ситуація навряд чи зміниться принципово, якщо морський коридор і надалі функціонуватиме безперебійно. Проте підтримувати високі темпи зростання експорту буде дедалі складніше.

"2024 рік став першим повним роком, коли промислові експортери могли безперешкодно використовувати можливості транспортування товарів за кордон морським шляхом. Це дало потужний поштовх зростанню обсягів, але цей ефект був одноразовим, тож він стане значно менш вагомим", – зазначає Віталій Ваврищук.

Перебої в постачанні електроенергії також залишатимуться обмежувальним фактором для економіки.

З урахуванням цих міркувань аналітики ICU очікують сповільнення зростання ВВП в 2025 році до 3,4%.

Що стосується інфляції, в компанії прогнозують її зниження після росту в останні місяці 2024 року – до 7% під кінець 2025-го. Хоча протягом зимових та весняних місяців вона буде перевищувати 10%. Прогноз ICU базується на кількох припущеннях. По-перше, урожай зернових культур, овочів та фруктів нормалізується після різкого зниження через безпрецедентну посуху в 2024-му. Далі – цикл підвищення тарифів на електроенергію для населення завершиться (вони зросли сукупно на 178% з червня 2023 року, тож подальший перегляд тарифів дуже малоймовірний). На зниження інфляції вплине сповільнення зростання доходів населення через заморожування мінімальної зарплати на наступний рік та підвищення ставки військового збору.

В компанії упевнені, що підвищення Національним банком наприкінці 2024 року облікової ставки до 13,5%, яке відбулось заради зниження інфляції, не буде тривалим, а повернення до пом’якшення монетарної політики майже гарантоване у другій половині 2025 року. Тож наприкінці 2025-го можна очікувати облікову ставку на рівні 12%.

НБУ також продовжить поступово послаблювати гривню. Наразі обмінний курс гривні повністю залежить від бачення НБУ його оптимального рівня, а ринкові чинники мають дуже обмежений вплив на курсоутворення.

"Ми вважаємо, що НБУ продовжить поступово послаблювати курс. Послаблення гривні, ймовірно, буде мінімальним протягом першої половини 2025 року, адже НБУ прагнутиме не створювати нові проінфляційні ризики. Проте після того, як інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2025-го, НБУ може дозволити стрімкіше послаблення гривні", – говорить Віталій Ваврищук.

В компанії прогнозують девальвацію гривні за результатами повного року не більше ніж на 10%, а курс наприкінці наступного грудня – дещо нижчим ніж 46 гривень за долар.

В інвестиційній компанії Dragon Capital поряд з базовим (умовно песимістичним) сценарієм озвучують альтернативний (умовно оптимістичний) прогноз подій на 2025 рік, і їхній вплив на економіку України. Якщо базовий сценарій передбачає продовження активної фази війни протягом всього 2025 року, то альтернативний передбачає можливість припинення вогню в першому кварталі року.

За таких припущень Україна зможе скоротити видатки на оборону майже в два рази порівняно з базовим сценарієм – до 30 млрд доларів, або 15% від ВВП.

"Однак, ми вважаємо, що зростання невійськових видатків у 2025 році буде помірним, частково через обмежену здатність впроваджувати великі проекти відновлення протягом короткого терміну, частково через вимоги МВФ, який буде наполягати на виваженій фіскальній політиці. Таким чином, ми оцінюємо, що дефіцит бюджету в альтернативному сценарії скоротиться до 12-15% ВВП (25-30 млрд доларів), а співвідношення держборгу до ВВП знизиться до 85-88%", – прогнозують в Dragon Capital.

В компанії очікують, що темпи зростання економіки в такому разі можуть прискоритись до 5-7% у 2025 році, в першу чергу за рахунок покращення споживчих настроїв, часткового повернення вимушених мігрантів та активізації інвестицій. Разом з тим відновлення експорту буде незначним через втрату продуктивних активів, в першу чергу в металургії та сільському господарстві.

Через втрачені експортні потужності та високу потребу в імпорті зовнішньо-торгівельний дефіцит залишиться високим, але ситуація на валютному ринку покращиться завдяки зменшенню витрат вимушених переселенців за кордоном та відтоку капіталу іншими каналами.

Збереження макроекономічної стабільності і зниження інфляції, ймовірно, залишаться основними пріоритетами НБУ. Оскільки швидше економічне відновлення буде супроводжуватись вищою інфляцією, порівняно з базовим сценарієм, Нацбанк буде підтримувати жорсткіший стан монетарної політики. Проте контрольоване послаблення гривні, ймовірно, продовжиться, а його темпи будуть залежати від динаміки відтоку капіталу. В будь-якому випадку, НБУ матиме достатньо ресурсів, щоб не допустити різких змін валютного курсу, упевнені аналітики Dragon Capital.

З розширеним консенсус-прогнозом щодо параметрів української економіки в 2025 році можна ознайомитись в таблиці нижче.

Економічний консенсус-прогноз на 2025 рік

* – Інститут економічних досліджень та політичних консультацій; ** – до врахування коштів від партнерів