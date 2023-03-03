Курс долара трохи зріс: скільки коштує валюта в Україні 3 березня
В обмінних пунктах України сьогодні, 3 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 39,00 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 41,15 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 38,45 грн (38,35 – 1 березня)
- продаж – 39,00 грн (38,90 – 1 березня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,40 грн (40,30 – 1 березня),
- продаж – 41,15 грн (41,05 – 1 березня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,40 грн (8,40 – 1 березня),
- продаж – 8,90 грн (8,90 – 1 березня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 3 березня становить 38,7847 грн за євро (-0,2907 грн).
Нагадаємо, на початку тижня курс долара на готівковому ринку впав на понад 1 гривню до 38,70 гривень у продажу.
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