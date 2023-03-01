ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Падіння курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в Україні 1 березня

Новость на русском →
Україна, Середа 01 березня 2023 12:03
Падіння курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в Україні 1 березня Фото: курс долара впав ще на 30 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 38,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 50 копійок до 40,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,25 грн (38,50 – 28 лютого)
  • продаж – 38,70 грн (39,00 – 28 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,15 грн (40,40 – 28 лютого),
  • продаж – 40,95 грн (41,45 – 28 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,40 – 28 лютого),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 28 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 1 березня становить 38,8231 грн за євро (+0,2121 грн).

Падіння курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в Україні 1 березня

Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку покращилася. НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу