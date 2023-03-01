Падіння курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в Україні 1 березня

Фото: курс долара впав ще на 30 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 38,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 50 копійок до 40,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 38,25 грн (38,50 – 28 лютого)

продаж – 38,70 грн (39,00 – 28 лютого) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,15 грн (40,40 – 28 лютого),

продаж – 40,95 грн (41,45 – 28 лютого) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,40 – 28 лютого),

продаж – 8,90 грн (8,90 – 28 лютого) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 1 березня становить 38,8231 грн за євро (+0,2121 грн).