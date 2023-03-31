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Курс долара трохи зріс наприкінці тижня: скільки коштує валюта в Україні 31 березня

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 11:09
Курс долара трохи зріс наприкінці тижня: скільки коштує валюта в Україні 31 березня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,05 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,60 грн (37,55 – 30 березня)
  • продаж – 38,20 грн (38,15 – 30 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,35 грн (40,20 – 30 березня),
  • продаж – 41,05 грн (40,90 – 30 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 30 березня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 30 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 31 березня становить 39,7812 грн за євро (+0,0823 грн).

Курс долара трохи зріс наприкінці тижня: скільки коштує валюта в Україні 31 березня

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить валютних ризиків в Україні цього року, оскільки завдяки підтримці партнерів попит та пропозиція валюти виглядають стабільно.

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