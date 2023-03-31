Курс долара трохи зріс наприкінці тижня: скільки коштує валюта в Україні 31 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,05 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,60 грн (37,55 – 30 березня)

продаж – 38,20 грн (38,15 – 30 березня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,35 грн (40,20 – 30 березня),

продаж – 41,05 грн (40,90 – 30 березня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 30 березня),

продаж – 8,75 грн (8,75 – 30 березня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 31 березня становить 39,7812 грн за євро (+0,0823 грн).