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Курс доллара немного вырос в конце недели: сколько стоит валюта в Украине 31 марта

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Украина, Пятница 31 марта 2023 11:09
Курс доллара немного вырос в конце недели: сколько стоит валюта в Украине 31 марта Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 марта 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,60 грн (37,55 - 30 марта)
  • продажа - 38,20 грн (38,15 - 30 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,35 грн (40,20 - 30 марта),
  • продажа - 41,05 грн (40,90 - 30 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 30 марта),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 30 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 31 марта составляет 39,7812 гривен за евро (+0,0823 грн).

Курс доллара немного вырос в конце недели: сколько стоит валюта в Украине 31 марта

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко не видит валютных рисков в Украине в этом году, поскольку благодаря поддержке партнеров спрос и предложение валюты выглядят стабильно.

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