Курс долара та інфляція: як ситуація на валютному ринку вплине на ціни в Україні

Один учасник дискусії зазначив, що стабілізація курсової динаміки, імовірно, зменшить тиск курсового чинника на ціни. Це відбуватиметься як напряму (через товари зі значною часткою імпорту у вартості кінцевої продукції й сировині для неї та через товари з високою залежністю від зовнішніх цін), так і за каналом очікувань.

На його думку, усе це зменшує потребу у відчутнішому підвищенні облікової ставки. Він виступав за підвищення ставки до 15%.

Він заявив, що на користь помірнішого підвищення облікової ставки може бути і стабілізація ситуації на валютному ринку та висока спроможність НБУ підтримувати його стійкість. Поточний обсяг міжнародних резервів залишається значним, до того ж зросла ймовірність отримання цього року більших обсягів зовнішнього фінансування, ніж передбачалося в січневому макропрогнозі.

"Двосторонні курсові коливання та збереження високого рівня міжнародних резервів позитивно впливають на курсові та інфляційні очікування та довіру до гривневих інструментів", - йдеться в повідомленні.

Так, незважаючи на значні обсяги погашень, у січні-лютому зберігався додатній приріст гривневих ОВДП у портфелі фізичних осіб. Приплив коштів у строкові депозити населення також зберігався навіть у сезонно скоригованому вимірі. Це сприяло суттєвому зниженню попиту населення на готівкову та безготівкову іноземну валюту - до менш ніж 1 млрд доларів.