ua en ru
Пн, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Курс долара та інфляція: як ситуація на валютному ринку вплине на ціни в Україні

Україна, Понеділок 17 березня 2025 13:57
UA EN RU
Курс долара та інфляція: як ситуація на валютному ринку вплине на ціни в Україні Фото: Курс долара знизив інфляцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Стабілізація на валютному ринку призведе до уповільнення інфляції в Україні. НБУ має достатньо резервів, щоб підтримувати стійкість валютного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 5 березня, під час якого було підтримано рішення підвищити облікову ставку до 15,5%.

Один учасник дискусії зазначив, що стабілізація курсової динаміки, імовірно, зменшить тиск курсового чинника на ціни. Це відбуватиметься як напряму (через товари зі значною часткою імпорту у вартості кінцевої продукції й сировині для неї та через товари з високою залежністю від зовнішніх цін), так і за каналом очікувань.

На його думку, усе це зменшує потребу у відчутнішому підвищенні облікової ставки. Він виступав за підвищення ставки до 15%.

Він заявив, що на користь помірнішого підвищення облікової ставки може бути і стабілізація ситуації на валютному ринку та висока спроможність НБУ підтримувати його стійкість. Поточний обсяг міжнародних резервів залишається значним, до того ж зросла ймовірність отримання цього року більших обсягів зовнішнього фінансування, ніж передбачалося в січневому макропрогнозі.

"Двосторонні курсові коливання та збереження високого рівня міжнародних резервів позитивно впливають на курсові та інфляційні очікування та довіру до гривневих інструментів", - йдеться в повідомленні.

Так, незважаючи на значні обсяги погашень, у січні-лютому зберігався додатній приріст гривневих ОВДП у портфелі фізичних осіб. Приплив коштів у строкові депозити населення також зберігався навіть у сезонно скоригованому вимірі. Це сприяло суттєвому зниженню попиту населення на готівкову та безготівкову іноземну валюту - до менш ніж 1 млрд доларів.

Нагадаємо, курс долара в Україні падав два місяці поспіль - в січні та лютому 2025 року після зростання більш ніж на 10% минулого року.

У 2014 році інфляція підскочила до 12%. Інфляція в Україні в лютому досягла 13,4% в річному вимірі, але зростання цін за місяць уповільнилося до 0,8%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Інфляція в Україні
NEWS
Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні
Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія