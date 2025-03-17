Курс доллара и инфляция: как ситуация на валютном рынке повлияет на цены в Украине

Стабилизация на валютном рынке приведет к замедлению инфляции в Украине. НБУ имеет достаточно резервов, чтобы поддерживать устойчивость валютного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП ) НБУ 5 марта, во время которого было поддержано решение повысить учетную ставку до 15,5%.

Один участник дискуссии отметил, что стабилизация курсовой динамики, вероятно, уменьшит давление курсового фактора на цены. Это будет происходить как напрямую (через товары со значительной долей импорта в стоимости конечной продукции и сырье для нее и через товары с высокой зависимостью от внешних цен), так и по каналу ожиданий.

По его мнению, все это уменьшает потребность в более ощутимом повышении учетной ставки. Он выступал за повышение ставки до 15%.

Он заявил, что в пользу более умеренного повышения учетной ставки может быть и стабилизация ситуации на валютном рынке и высокая способность НБУ поддерживать его устойчивость. Текущий объем международных резервов остается значительным, к тому же возросла вероятность получения в этом году больших объемов внешнего финансирования, чем предполагалось в январском макропрогнозе.

"Двусторонние курсовые колебания и сохранение высокого уровня международных резервов положительно влияют на курсовые и инфляционные ожидания и доверие к гривневым инструментам", - говорится в сообщении.

Так, несмотря на значительные объемы погашений, в январе-феврале сохранялся положительный прирост гривневых ОВГЗ в портфеле физических лиц. Приток средств в срочные депозиты населения также сохранялся даже в сезонно скорректированном измерении. Это способствовало существенному снижению спроса населения на наличную и безналичную иностранную валюту - до менее чем 1 млрд долларов.