Национальный банк пересмотрел стоимость доллара и евро на пятницу, 27 ноября. Курсы американской и европейской валюты в Украине продолжили снижаться.

По какому курсу НБУ оценивает иностранные валюты и почему дальнейшая финансовая поддержка международных партнеров важна для стабильности гривны, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В пятницу, 27 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,10 гривны. По сравнению с четвергом, 26 ноября, американская валюта подешевела на 17 копеек – в предыдущий банковский день ее курс составлял 45,27 гривны.

Официальный курс евро тоже снизился. На 27 ноября НБУ установил его на уровне 49,49 гривны, что на 4 копейки меньше, чем днем ранее. В четверг, 26 ноября, европейская валюта стоила 49,53 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 27 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Почему международная помощь важна для стабильности гривны

Международные резервы Украины растут благодаря внешней финансовой помощи, однако за год их объем сократился примерно на 8 млрд долларов. В то же время, Национальный банк продает больше валюты для покрытия спроса на межбанковском рынке.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' объяснил, что оценивать правильность решений НБУ по объемам валютных интервенций сложно, ведь регулятор имеет гораздо больше аналитической информации для принятия таких решений.

''Я считаю, что сегодня запас резервов очень велик. Национальный банк имеет гораздо больше аналитики и информации, чем я или вы, чтобы принимать такие решения. Поэтому не могу сказать, правильно ли было конкретное решение относительно объемов продажи валюты.

Я вижу результат. Объемы валюты, которые Национальный банк сейчас продает, значительно больше, чем в начале года или в прошлом году. Но ситуация такова, что нам нужно больше импортировать. Спрос вырос, и его нужно покрывать на межбанковском рынке'', – отметил банкир.

По словам Мамедова, ключевым вопросом для Украины остается дальнейшее поступление международной помощи. Он объяснил, что партнеры оценивают финансовые потребности страны и самостоятельно определяют объем поддержки.

''Наши международные партнеры оценивают потребности Украины и определяют объемы помощи. Если мы просим 70 млрд долларов, они могут считать, что достаточно будет 35–40 млрд с учетом имеющихся потребностей.

Поэтому главный вопрос – не то, сколько валюты продает Национальный банк, а то, сколько международной помощи мы сможем получать в дальнейшем”, – подчеркнул он.

Банкир также предостерег, что прекращение международной поддержки может привести к быстрому сокращению резервов и значительному усложнению экономической ситуации.

''Если помощь прекратится, имеющиеся резервы очень быстро уменьшатся, и ситуация станет гораздо сложнее'', – объяснил Мамедов.

В то же время, по его мнению, международные средства должны быть направлены не только на покрытие текущих расходов, но и на создание предпосылок для экономического развития.

В частности, речь идет о развитии новых направлений экономики, создании предприятий и привлечении инвестиций. Это должно заложить основу для будущего роста внутреннего валового продукта.

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