Курс долара та євро: чого очікувати на валютному ринку в останній тиждень літа

Що впливає на курс

За його словами, загальні характеристики валютного ринку найближчими днями не відрізнятимуться від попередніх тижнів.

"Базова ознака стабільності - це дія режиму керованої гнучкості, який нівелює розриви між попитом і пропозицією. Відтак зникає головна причина можливого зростання курсу - дефіцит валюти", - пояснив експерт.

Крім того, покупці зберігатимуть помірну цікавість до долара, що дозволить Нацбанку зменшити обсяги валютних інтервенцій. Водночас аграрії й надалі насичуватимуть ринок валютою, що знижуватиме ризики різких курсових стрибків.

Євро та світові ринки

За словами Лєсового, котирування пари долар/євро на світових ринках залишатимуться у діапазоні 1,15-1,2. Це фактично гарантує стабільність євро в Україні. Очікується, що курс євро коливатиметься у межах 48-49 грн.

"Долар і євро залишаються світовими та досить надійними валютами. Це означає, що їм не загрожує курсове провалля", - додав експерт.

Прогнози на 25-31 серпня

Згідно з прогнозом Глобус Банку, основні параметри валютного ринку будуть такими:

міжбанк: 41,4-41,8 грн/долар та 48-49 грн/євро;

готівковий ринок: 41,4-41,8 грн/долар та 48-49,5 грн/євро;

середня різниця між курсами на міжбанку та у готівці становитиме 0,1-0,15 грн;

середні тижневі відхилення будуть у межах 1-1,5%.

"Отже, можна зробити висновок, що і в останній тиждень літа ситуація на валютному ринку викликатиме обмаль побоювань: очікується, що коливання долара будуть мінімальними і відбуватимуть в межах 41,4-41,8 гривень, а курс євро, попри супутні ознаки одвічної мінливості також не застрибне за психологічні межі в 50 гривень", - констатував Лєсовий.