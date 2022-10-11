Курс долара до світових валют піднявся максимум за 20 років після ракетного обстрілу України

Очікування високих відсоткових ставок до 2023 року штовхають долар до піку з 2002 року, що був досягнутий минулого місяця.

Схильність до ризику знизилася після того, як у понеділок Росія обстріляла українські міста ракетами, щоб помститися за вибух, що пошкодив єдиний міст, що з'єднує Росію з окупованим Кримським півостровом.

"Загальний наратив - це відмова від ризику", - сказав Франческо Пезоле, валютний стратег ING, пославшись на ескалацію конфлікту в Україні та новий експортний контроль США, який включав заходи щодо заборони експорту до Китаю деяких напівпровідників.

Індекс долара США зріс на 0,2% до 113,27, наближаючись до 20-річного максимуму 114,78, якого він досяг наприкінці минулого місяця.

Ієна досягла 145,86 за долар, мало не дійшовши до 24-річного мінімуму в 145,90, досягнутого до того, як японський уряд втрутився, щоб підтримати її три тижні тому.

Курс євро залишився на рівні 0,9699 долара після чотирьох днів втрат, внаслідок яких валюта дрейфувала до 20-річного мінімуму 0,9528 долара, якого вона досягла 26 вересня.

Британські ринки залишаються в напрузі і не зовсім заспокоєні Банком Англії, який активізував купівлю облігацій, і міністром фінансів Квасі Квартенгом, який пообіцяв подати деякі бюджетні зміни.

У вівторок Банк Англії знову вжив заходів, щоб зупинити обвал на ринку державних облігацій, оголосивши про намір викупити боргові зобов'язання, прив'язані до інфляції, до кінця тижня.

Фунт стерлінгів опустився до найнижчого рівня з 29 вересня – 1,0999 долара.

Тим часом чутливий до ризику австралійський долар у вівторок досяг мінімуму за 2,5 роки на рівні 0,62475 долара. Аналітики Національного банку Австралії заявили, що австралійський долар постраждав у період розпродажів, і що найближчим часом можливі подальші мінімуми, оскільки настрої несталі.

Китайський юань знизився по відношенню до долара, що росте, незважаючи на дії Народного банку Китаю, оскільки відновлення випадків захворювання COVID-19 затьмарило економічні перспективи.