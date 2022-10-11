Курс доллара к мировым валютам поднялся максимума за 20 лет после ракетного обстрела Украины

Ожидания высоких процентных ставок до 2023 года толкают доллар к пику с 2002 года, достигнутому в прошлом месяце.

Склонность к риску снизилась после того, как в понедельник Россия обстреляла украинские города ракетами в отместку за взрыв, повредивший единственный мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымским полуостровом.

"Общий нарратив - это отказ от риска", - сказал Франческо Пезоле, валютный стратег ING, сославшись на эскалацию конфликта в Украине и новый экспортный контроль США, который включал меры по запрету экспорта в Китай некоторых полупроводников.

Индекс доллара США вырос на 0,2% до 113,27, приближаясь к 20-летнему максимуму 114,78, которого он достиг в конце прошлого месяца.

Иена достигла 145,86 за доллар, чуть не дойдя до 24-летнего минимума в 145,90, достигнутого до того, как японское правительство вмешалось, чтобы поддержать ее три недели назад.

Курс евро остался на уровне 0,9699 доллара после четырех дней потерь, в результате которых валюта дрейфовала к 20-летнему минимуму в 0,9528 доллара, которого она достигла 26 сентября.

Британские рынки остаются в напряжении и не совсем успокоены Банком Англии, активизировавшим покупку облигаций, и министром финансов Кваси Квартенгом, который пообещал представить некоторые бюджетные изменения.

Во вторник Банк Англии снова предпринял действия, чтобы остановить обвал на рынке государственных облигаций, объявив о намерении выкупить долговые обязательства, привязанные к инфляции, до конца недели.

Фунт стерлингов опустился до самого низкого уровня с 29 сентября - 1,0999 доллара.

Между тем, чувствительный к риску австралийский доллар во вторник достиг минимума за 2,5 года на уровне 0,62475 доллара. Аналитики Национального банка Австралии заявили, что австралийский доллар пострадал в период распродаж, и что в ближайшем будущем возможны дальнейшие минимумы, поскольку настроения неустойчивы.

Китайский юань снизился по отношению к растущему доллару, несмотря на действия Народного банка Китая, поскольку возобновление случаев заболевания COVID-19 омрачило экономические перспективы.