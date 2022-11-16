Курс долара стабілізувався: скільки коштує валюта в Україні 16 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 листопада 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,65 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 41,45 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 16 листопада становить 38,0588 грн за євро (+0,2962 грн).

Нагадаємо, в НБУ заявили, що інформація з фронту впливає на валютний ринок України . Однак цей фактор не є визначальним для курсу гривні щодо долара.

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