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Курс долара стабілізувався: скільки коштує валюта в Україні 16 листопада

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Україна, Середа 16 листопада 2022 10:47
Курс долара стабілізувався: скільки коштує валюта в Україні 16 листопада Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 листопада 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,65 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 41,45 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,95 грн (39,95 – 15 листопада)
  • продаж – 40,65 грн (40,65 – 15 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,30 грн (40,20 – 15 листопада),
  • продаж – 41,45 грн (41,25 – 15 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,25 грн (8,25 – 15 листопада),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 15 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 16 листопада становить 38,0588 грн за євро (+0,2962 грн).

Курс долара стабілізувався: скільки коштує валюта в Україні 16 листопада

Нагадаємо, в НБУ заявили, що інформація з фронту впливає на валютний ринок України . Однак цей фактор не є визначальним для курсу гривні щодо долара.

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