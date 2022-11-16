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Курс доллара стабилизировался: сколько стоит валюта в Украине 16 ноября

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Украина, Среда 16 ноября 2022 10:47
Курс доллара стабилизировался: сколько стоит валюта в Украине 16 ноября Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 ноября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,65 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 41,45 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,95 грн (39,95 - 15 ноября)
  • продажа - 40,65 грн (40,65 - 15 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,30 грн (40,20 - 15 ноября),
  • продажа - 41,45 грн (41,25 - 15 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,25 грн (8,25 - 15 ноября),
  • продажа - 8,90 грн (8,90 - 15 ноября) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 16 ноября составляет 38,0588 гривен за евро (+0,2962 грн).

Курс доллара стабилизировался: сколько стоит валюта в Украине 16 ноября

Напомним, в НБУ заявили, что информация с фронта оказывает влияние на валютный рынок Украины. Однако этот фактор не является определяющим для курса гривны к доллару.

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