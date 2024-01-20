Курс долара різко знизився через зменшення дефіциту валюти. НБУ скоротив продаж

НБУ протягом тижня 15-19 січня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 530,90 млн доларів, скоротивши продаж на 21,1% порівняно з попереднім тижнем (673,27 млн доларів).

Обсяг також значно нижчий порівняно з трьома останніми тижнями 2023 року та перебуває на рівні середнього тижневого протягом минулого року.

З початку року НБУ продав на міжбанку 1,993 млрд доларів.

У результаті за тиждень курс долара на міжбанку впав із рівня з 37,80-90 грн/долар до 38,50-38-55 грн/долар. Офіційний курс знизився з 37,83 до 38,52 грн/долар. На готівковому ринку курс впав із 38,90 до 38,20 грн/долар.

Прогнози курсу долара

За даними НБУ, значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року та посилення невизначеності надходження зовнішнього фінансування зумовили зростання попиту на іноземну валюту в Україні. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,22 грн/долар.

Однак після 10 січня курс почав знижуватись. Експерти впевнені, що курс долара залежить виключно від НБУ, який контролює ринок за допомогою інтервенцій.

До якої позначки може дійти курс - поки що невідомо. "Не думаю, що регулятор дозволить різкі курсові коливання. Навряд чи варто очікувати зміцнення гривні навіть до 37 доларів", - сказав РБК-Україна Олександр Паращій із Concorde Capital.

Водночас аналітики та банкіри погіршили прогнози. Фінансові аналітики у січні 2024 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,29 грн/долар. Крім того, банкіри прогнозують курс 41,31 грн/долар.